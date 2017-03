Petter Lønning scoret tre mot Falkeid

8. mars 2017 kl. 22:28 av Asbjørn Bakken og Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 4 Falkeid 2 (1)

Stegaberg 6 (2)

Treningskamp, Troppene

1-0 Knut Austerheim (22)

1-1 Jan Reidar Tjøsvoll (34)

1-2 Torbjørn Steinsland (40)

1-3 Petter Lønning (47)

2-3 Bertin Gismarvik (59)

2-4 Torbjørn Steinsland (66)

2-5 Petter Lønning (77)

2-6 Petter Lønning (str. 87)

Falkeid klart best den første halvtimen. Flere sjanser. Ville mest og pasningsspillet satt best. Stegaberg mer med det siste kvarteret. Får sine to mål som følge av det.

Petter Lønning ble den store forskjellen med tre mål i 2. omgang.

Gode gjennomløp fra Stegaberg og slurv i den defensive organiseringen for Falkeid gjorde at divisjonsforskjellen viste godt i 2. omgangen.

Falkeid best i 1. omgangen, Stegaberg klart best i 2. omgangen.

Kampen ble 25 min forsinket på grunn av brøyting.

Uakseptabelt

Stegaberg-trener dag Frode Tønnesen var fornøyd med seieren og at Petter Lønning meldte seg på. Men starten på kampen bruker han harde ord om.

– Katastrofe første 20 minuttene. Middels de siste 25 i 1 omgang, men det som skjer første 20 er uakseptabelt i stegadrakt. Enveis kjøring i hele 2. omgang og det var deilig at Lønning får tre mål i 2 omgang. Han er vårt viktigste våpen, seier Tønnesen.

