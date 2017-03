Skulebussen av veien på Klovning

8. mars 2017 kl. 14:10 av av Alf-Einar Kvalavåg

For kort tid siden var det flere som tipset om at en skolebuss hadde delvis sklidd av veien ved Klovning. Ingen skal være skadd, men det er sendt helsepersonell til stedet.

En Bygdeblad-tipser melder at det også har vært en kjedekollisjon på E134 mellom Aksdal og Våg. Han bekrefter at det var og er svært glatt på veiene. Kjedekollisjonen skal ha skjedd like etter klokken 13.00.

Flere melder at et vogntog med problemer på E39 har sørget for lange køer. Det skjedde cirka klokken 14. Politiet var på stedet og så ut til å ha full kontroll. Det skal også ha vært en utforkjøring på Hodnafjellet, men det er ikke meldt om at dette skaper trafikale problem.

Politiet har så langt ikke lagt ut noe fakta om disse hendelsene, men har bekreftet hendelsene overfor https://www.h-avis.no.