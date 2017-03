Falkeid best i starten av en våt og kald kamp mot Stegaberg. Foto: Morten Salvesen

Stegaberg leder ved pause

Falkeid kom best i gang, men det er gjestene Stegaberg som leder etter de første 45 minuttene. Brøyting av banen utsatte kampen med 25 minutter.

8. mars 2017 kl. 21:14 av av Alf-Einar Kvalavåg

1-0 22 min Falkeid Knut Austerheim

1-1 34 min Stegaberg Jan Reidar Tjøsvoll

1-2 40 min Stegaberg Torbjørn Steinsland

2. omgang har startet

– Falkeid klart best den første halvtimen. Flere sjanser. Ville mest og pasningsspillet satt best. Stegaberg mer med det siste kvarteret. Får sine to mål som følge av det, sier Asbjørn Bakken.

Kampen ble 25 min forsinket på grunn av brøyting.