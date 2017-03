To av to mulige på Bjerke

9. mars 2017 kl. 15:33 av av Alf-Einar Kvalavåg

Johan Kringeland Eriksen tok hjem to nye trenerseiere på Bjerke i dag torsdag da både «Will Teddy» og «Kringeland Enok» gikk helt til topps under lunsjtrav på Bjerke. «Will Teddy» var et 3. valg i løpet, mens «Kringeland Enok» var favoritt i den siste avdelingen.

«Kringeland Enok» skal tilbake til Bjerke den 15. mars. Etter dagens to seiere har Kringeland Eriksen allerede åtte seiere denne sesongen.

Etter seieren la kusken fra Grinde ut følgende på Facebook: Begynner å bli voldsomt dette. Selv om det «bare» var lunsjløp i dag. Er det ikke lett å vinne travløp, og iallfall ikke to av to seiere. Will Teddy fikk endelig en seier. Artig å levere ovenfor oppasser og hun som gjør det daglige, Andrea Roland. Kringeland Enok tar sin 5 strake seier. Første Kringeland hesten som noensinne har klart den bragden. Oppasser Nils Ivar er strålende fornøyd som vanlig. Moro å være frontfigur i stallen om dagen. Og takk til alle dere som er med og hjelper meg til å kjøre først over mål. Grimstad folket, travklubben og stalljentene mine er noe eget. 5 stallseiere på 12 starter kommer ikke av seg selv. Har også 4 av 4 på Bjerke som kusk til nå i år. Liker meg i Oslo med andre ord.