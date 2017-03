Semifinaletroppen

9. mars 2017 kl. 10:08 av av Alf-Einar Kvalavåg

Her er troppen trener Håkon André Waage tar med seg til Prestgardskogen på Stord.

Trott – Skjold

Semifinale, Vintercupen

Prestgardskogen kunstgras

Kampstart kl. 19.00

Skjold sin tropp:

Håkon Bådsvik, Håvard Spartveit, Sander Hettervik, Jonas Staurland, Halvor Hansen, Vebjørn Søndenå Rullestad, Christian Askeland, Oddbjørn Halvorsen, Roald Berge, Sondre Bådsvik, Tor-Andre Eskevik, Tollak Emil Gismarvik, Hilberg Nemeth, Berge Ohm, Elias Jøssang Kerchaoui, Morten Bådsvik, Vegard Steinsland og Aleksander Gundersen.

Håvard Hovland og Daniel Aarås er skadet.

– Dette blir en stor utfordring for et ungt lag. Streken i regningen at to av våre viktigste spillere er ute med skade, i tillegg til langtidsskadde Ole Johannes Stople. Trott er store favoritter til kampen, sier Waage.

I den andre semifinalen møtes Hemmingstad og Djerv 1919.