Totalt mørke

9. mars 2017 kl. 11:17 av av Alf-Einar Kvalavåg

Lights out inviterer til en konsert i absolutt mørke. Trioen har de siste årene turnert Europa og USA med fulle hus og strålende kritikker. Denne gangen kommer de med et splitter nytt program som bruker det mørklagte konsertlokalet på en kreativ måte for å skape en sterk tredimensjonal lytteropplevelse.

Denne helt spesielle konserten gir lytteren en ny opplevelse av levende musikk og egen hørsel. I totalt mørke får lyden en utrolig intimitet og avstanden mellom lytter og publikum forsvinner. Som en del av konseptet får ikke publikum vite programmet før etter konserten er ferdig. Dette er for å lage en så åpen, forundringsfull og fordomsløs opplevelse som mulig. Men vi kan røpe at kveldens musikk er skrevet av en gruppe unge rebelske komponister som sprenger grensene for hva klassisk musikk er og kan være. Inspirert av bl.a. minimalisme, droner, ambient og pop har de skapt sitt eget uttrykk som er ytterst stemningsfullt, rikt på nye teksturer og fullt av overraskelser.

LightsOut er Magnus Boye Hansen på fiolin, Steven Walter på cello og Mathias Susaas Halvorsen på klaver.

