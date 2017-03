Trott ble litt for sterke

9. mars 2017 kl. 21:26 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 4 Trott 2 (0)

Skjold 1 (0)

Vintercup, semifinale

Prestegardskogen

1-0 Morten Hillestad (str 63)

2-0 Andreas Eide (72)

2-1 Roald Berge (88)

De første 20 minuttene spilte Skjold god fotball og satte hjemmelaget under press. Det burde og kunne stått både 2-0 og 3-0 til Skjold før 20 minutter var spilt.

– Vi fikk ikke ballen i mål og etter hvert tok de litt mer over kampbildet. Vi var litt utsatt i dag på grunn av en del sentrale spillere som ikke var med, og det skulle vise seg å prege oss utover i kampen. Det sto 0-0 til pause, men etter et kvarter av 2. omgangen var det så mange med slitne bein at jeg byttet innpå de fem innbytterne vi hadde med oss, sier trener Håkon André Waage.

Billig

Og bare et par minutter etter byttene skulle kampen snu helt.

– De fikk en svært billig straffe da en av spillerne deres løp inn i Morten Bådsvik. Morten Hillestad scoret sikkert og vi var i en periode etterpå ikke helt med. De gikk opp til 2-0 ved Andreas Eide før vi klarte å hente oss inn mot slutten. Like før slutt hadde en av banens beste, Tor André Eskevik, et fint raid på siden, slo ballen inn og der dukket Roald Berge opp og reduserte. Men det ble ikke mer, sier Waage.

– Kva fikk du som utbytte av kampen?

– Jeg sa til spillerne i pausen at uansett resultat i denne kampen så vil jeg ha mer av det spillet jeg så spesielt første 25 minutter. De hadde et par gode spillere med Simen Grov i spissen og det er ingen tvil om at Trott er et godt lag. Vi var med, men dessverre ikke lenge nok, sier Waage.

– Hva skjer med Skjold nå?

– Vi skal spille mot Kopervik som generalprøve før seriestart i Grinde om 14 dager. Vi har hatt godt utbytte av årets Vintercup, og ser fram mot seriespill, avslutter Waage.

Tollak Emil Gismarvik, nevnte Eskevik og Vegard Steinsland blir nevnt som Skjold sine beste.

I den andre semifinalen ledet Hemmingstad 3-1 over Djerv 1919. Men «Djervane» var best til slutt og vant 5-3. Målscorere for Djerv 1919 var: Are Søderlund 2, Bjørnar Madsen og Eivind Espeland 2. Riad Omerbasic (på straffe før kampstart), Milenko Caseres og Samuel Hagos scoret for Hemmingstad.