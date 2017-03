Søderlund møtte pressen

10. mars 2017 kl. 12:23 av av Alf-Einar Kvalavåg

I dag hadde klubben den vanlige pressebrifen før helgens kamp. Og denne gang var det en tysværbu som møtte fransk presse.

Det var en tydelig avslappet Søderlund som møtte pressen og måtte selvsagt svare på hvordan sesongen har vært.

– Jeg er ikke fornøyd med min sesong, men jeg gleder til fortsettelsen. Jeg håper å hjelpe laget i fremtiden og er svært motivert til å komme tilbake å konkurrere om en plass.

Han ble også spurt om hvordan han var blitt integrert i klubben.

– Integrering i Saint-Etienne? Jo den er vellykket. Jeg arbeider mer og bedre med franskmennene!

Jeg er ikke fornøyd med min sesong

Om skader og motivasjon svarte han følgende:

– Jeg er 100 prosent på og jeg vet jeg kan gjøre en god jobb for laget. Nå håper jeg at jeg er ferdig med skader. Det er også selvfølgelig at jeg ønsker å spille alle kampene som kommer, men jeg ønsker ikke å forhaste ting.

– Hvilke tanker har du om neste sesong?

– Jeg foretrekker å tenke om i dag og målet vårt nå er kvalifiseringen til Europa-spill.

– Hva tenker du om å spille sammen med Robert Beric?

– Det ville jeg elsket.

Sa altså Alexander Søderlund til pressen. Teksten er oversatt fra fransk.

Treneren

Og trener Caltier bruker store ord om spissparet.

– Søderlund og Beric bringe tilstedeværelse og vekt når de utvikler seg sammen i angrep. det er selvsagt beklagelig for oss som klubb at vi har mange skader, men det er verst for spillerne. det er de som lider. men vi har mange spillere som jobber hardt og kjemper seg tilbake, sier Caltier, som også bekrefter at Ola Selnæs ertilbake i laget.

Laguttak til kampen kommer cirka klokken 12.00 kampdagen.

Saint-Etienne møter FC Metz på søndag klokken 15.00