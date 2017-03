Åpnet med seier

15. mars 2017 kl. 20:40 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Jeg åpnet motbakkesesongen med en 1. plass idag. Starten gikk ved lekeplassen i Haralandsvang, så løper vi gjennom «Vangen», gjennom skogen, via «Laksefossen», opp grusveien opp mot «Stemmen», opp mot Krokavatnet, svinger inn høyre over broen mot Steinsfjellet og avslutter løpet på toppen av Steinsfjellet. Løypen er 5,7 km. Jeg følte meg sterk i dag å la meg i tet helt fra start. Holdt et høyt tempo hele veien og kom i mål på 23.05 min, som tilsvarer en gjennomsnittsfart på 15,7 km/t noe som jeg er godt fornøyd med i et motbakkeløp. Kjekt å konkurrere igjen etter en lang vinter, skriver Finshus i en melding til oss.

Stegaberg-løperen hadde en god sesong i fjor, men lykkes ikke helt i Norgescupen. det har han planer om å gjøre noe med i år, og starten på sesongen kunne ikke blitt bedre.