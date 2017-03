Bli med på instaramkonkurranse

16. mars 2017 kl. 10:24 av Ingvild Rørtveit Myklebust

Du deltek ved å merke bilda du legg ut på Instagram med #tbdetgodeliv. Me vil sjå bilde av kva som skjer rundt om i Tysvær, og bilda kan vere av kva som helst! Me kårar ein vinnar av det beste bilde i påskeavisa vår. Her er fine premiar, så det er berre til å knipse i veg!