Den store kulturhelgen

16. mars 2017 kl. 12:08 av av Alf-Einar Kvalavåg

Unni Wilhelmsen og Henning Kvitnes møttes for første gang sensommeren 2015 under innspillingen av seerfavoritten ”Hver gang vi møtes”. I løpet av det 10 dager lange oppholdet fant de to virkelig tonen, både musikalsk og personlig – og et felles ønske om å møtes igjen, oppstod umiddelbart. Vinteren 2017 legger de to derfor ut på en eksklusiv miniturné! Det blir nært når to folkekjære låtskrivere slår seg sammen.Det blir faktisk dobbelt så nært!

– Unni og Henning plukker fra sine rikholdige låtskattekister, og inviterer til en konsertopplevelse de gleder seg veldig til – og vi tror du sent vil glemme. Med seg på tangenter har de Jon Willy Rydningen. Kveldens konsert har vært utsolgt lenge og det er ingen billetter å oppdrive, sier Helga Borgen ved kulturhuset.

Ledig

Heldigvis er det billetter iogjen til Tore på sporet, med Tore Strømøy på løørdagskvelden. Han kommer med TV-konseptet sitt og viser fram både gammelt og nytt på lerretet.

– Vi regner med godt salg i døren på denne forestillingen, som skal være både lun, morsom og til ettertanke. Strømøy er en glimrende forteller opg dette passer for alle aldersgrupper, sier Borgen.

