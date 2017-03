To timer med «greatest hits»

Henning Kvitnes og Unni Wilhelmsen kom, leverte og dro smilende fra Tysværtunet. To timer med kjente låter fra to av landets beste låtskrivere falt i god smak, i en fullsatt sal.

16. mars 2017 kl. 23:02 av av Alf-Einar Kvalavåg

Konsert Terningkast 5 Henning Kvitnes og Unni Wilhelmsen

Jon W. Rydningen (piano)

Tysværtunet

374 fremmøtte, fullt hus

2 timer og 5 minutter

Helt fra åpningssangen «This means you to me» og fram til den siste av flere ekstranummer, «Siste reis», var det tydelig at veldig mange 374 i salen storkoste seg.

– Dette ble en skikkelig god kveld hvor det var lett å få kontakt med publikum. Vi hadde plukket ut et knippe av våre sanger og satt dem sammen til en konsert. Det blir 20 slike jobber nå og i morgen kveld er vi på Os, smilte Henning Kvitnes etter konserten.

– Hvordan er det å velge ut sanger i fra så store kataloger som dere har?

– Det er ikke lett og det vil alltid være noen som går hjem uten å få høre akkurat sin favoritt. Men vi har valgt bredt og det var tydelig at det falt i god smak.

Variert og lunt

Mellom sangene brukte de god tid på å fortelle om livets mange gåter og hvordan det kan bli til sangtekster. Og det ble variert, morsomt og lunt. Etter to timer var det stående applaus og ekstranummer. Vel fortjent både til de på scenen og til de i salen. Mest applaus kom under de kanskje aller mest kjente sangene «Evig eies» og «Won´t go near you».

Duoen hadde med seg Jon Willy Rydningen på piano.

Mer om konserten i neste ukes papiravis.