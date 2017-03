Fantastisk ryddeinnsats på Nedstrand

23. mars 2017 kl. 00:56 av Ingvild Rørtveit Myklebust

Det var i høve strandryddeaksjonen på Haugalandet at nedstrandsbuen mobiliserte seg for å rydde strandsøppel. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom Ragn Sells, Friluftsrådet Vest, Karmsund hamn, Karmøy kommune, Haugesund kommune og Tysvær kommune. Frå torsdag i førre veke til tysdag denne veka plasserte Ragn Sells ein container ved Bygdahuset på Nedstrand. Det blei også delt ut sekkar og hanskar til dei som ville rydde. Frivillige tok initiativ på Facebook, og laga hendingar på ulike stader på Nedstrand i helga. Laurdag var det organisert rydding på Hinderåvåg, medan søndag var det område rundt badeplassen Leirå som stod for tur. Mange stilte opp for å samle boss, og engasjementet i bygda viste verkeleg igjen. Å rydde søppel blei til ei kjekk oppleving, med grilling og leik innimellom.

Kjøp avisa her