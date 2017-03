Leder fortjent 2-0 til pause

30. mars 2017 kl. 19:55 av av Alf-Einar Kvalavåg

Skjold tok kommandoen fra start og hadde et par halvsjanser den første halvtimen. Etter 30 minutter ble Håvard Hovland felt, og dommeren pekte på straffemerket. Berge Ohm var iskald og sendte Skjold i ledelsen.

Bare minutter senere var Vegard Steinsland i aksjon på høyresiden. Han slo et innlegg fra kort hold som via et par bein endte i mål.

– Vi jobber godt kollektivt og styrer kampen. De har nesten ikke skapt noen ting. Dette ser veldig bra ut, men det er en omgang igjen, sier trener Håkon Andre Waage.