Seriestart i dag

30. mars 2017 kl. 11:27 av av Alf-Einar Kvalavåg

På sitt beste kan Skjold slå kven som helst. På sitt mest ustabile blir det ein beinhard kamp om kvart einaste poeng. Gode kampar i vinter vitnar i alle fall om at laget ikkje er blitt dårlegare enn i fjor. Men nå er 4. divisjon blitt toppa.

– Eg er spent, både på serieopninga og på sesongen, seier trenar Håkon André Waage.

Ålgård

I kveld får han svara på det første. Kampen mot Ålgård vil gi ein peikepinn på korleis Skjold taklar kampen om årets første poeng.

– Det som er spenninga i seriestarten er om me har «sleppe opp» treningane i tide, og om grunnlaget vårt er godt nok. Siste kamp mot Kopervik viste at me hadde krefter til ein sluttspurt, og det var svært gledeleg. Elles har det vore stabilt bra gjennom heile januar og februar. Gutane har jobba hardt, og det har vært mykje positivt å ta med seg. Mars har vore meir ustabil, med ein del forstyrrande element som skileirskular og anna. Likevel sit eg igjen med ei kjensle av at me er klar, seier Waage, som kan stille toppa mannskap i kveldens bortekamp.

Den einaste spelaren som er usikker er Roald Berge som slit med ein liten skade. Aleksander Gundersen speler garantert ikkje etter at han fekk raudt kort på tampen av sist sesong.

Ålgård – Skjold

Nye Ålgård stadion torsdag klokken 19.00

Skjold:

1 Håvard Eiken Spartveit

2 Jonas Staurland

4 Vebjørn S. Rullestad

5 Halvor Hansen

6 Morten Bådsvik

8 Sander Hettervik

9 Christian Askeland

10 Berge Ohm

11 Emil Gismarvik

12 Håkon Bådsvik

15 Håvard Hovland

16 Hilberg Nemeth

17 Daniel Aarås

18 Oddbjørn Skogøy Halvorsen

19 Sondre Bådsvik

24 Tor Andre Eskevik

87 Roald Berge

88 Vegard Steinsland

Ålgård:

1 Kenneth Sæland Espedal

3 Christer Sivertsen

5 Halldor Broddi Thorsteinsson

6 Benjamin Ravndal

7 Zabi Habibullah

8 Henrik Kommedal

9 Dardan Shabi

10 Sean Owen Christmas

11 Gunnar Valsson

14 Ezekiel Bala

16 Christer Andre Reinertsen

17 Aslak Ravndal

18 Christer Eide Hansen

19 Ezmet Ekber

20 Kristofer Atli Bjarnason

22 Sven Næsse

23 Alexander Viland

24 Vikar Valsson

