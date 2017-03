Skjold vant dramatisk kamp

30. mars 2017 kl. 21:01 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 5 Ålgård 1 (0)

Skjold 2 (2)

4. div. avd. 2

Ålgård nye stadion

0-1 Berge Ohm (str 30)

0-2 Vegard Steinsland (35)

1-2 Henrik Kommedal (57)

Dommer: Olaf André Frøyland, Frøyland

Tilskuere: 100

– Eg var bestemt på at den ballen skulle i mål. Den traff mulegens noen bein på veien over streken, men den skulle jeg ha. Vi var soleklart best i 1. omgang og det var helt fantastisk å være utpå der, sier Vegard Steinsland.

Han ble matchvinner med sin scoring etter 35 minutter.

Straffer

Dommer Olaf Andre Frøyland klarte seg bra i en etter hvert litt vanskelig kamp. Skjold kunne fått straffe på 0-0 da Vegard Steinsland fikk en strak arm i ryggen.

– Var nok en straffe det også, men vanskelig for dommeren å se, så det kan jeg leve med. Straffen vi fikk var soleklar. Mot slutten hadde vi neppe kunne protestert om de hadde fått en straffe på en hands. Vi vant likevel fortjent, sier Steinsland.

1-0

Berge Ohm var iskald da Skjold fikk sin straffe like før halvtimen var spilt. Håvard Hovland blei felt og Ohm satte straffen sikkert i mål.

Etter en fantastisk 1. omgang kom hjemmelaget mer med etter hvilen. Håkon Bådsvik hentet fram en mesterredning like etter pause. Det tok tid før hjemmelaget reduserte, men de kom aldri nærmere enn 1-2.

Dermed har Skjold fått en drømmestart mot en solid motstander på bortebane. Ålgård var et temposterkt og teknisk lag, men de skapte ikke nok mot et tett og godt Skjold-forsvar.

Christian Askeland var banens gigant.

Spillerbørs og flere kommentarer i avisa neste uke.