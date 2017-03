Imponerende sprek 50-åring

31. mars 2017 kl. 21:19 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Vet du hva Markus & Martinus, Hellbillies, Joan Jett og Bach har felles?

– Alle ble spilt av Førland Skolekorps i kveld til stor applaus fra de cirka 200 fremmøte.

Trygt ledet av Håvard Førland ble det en flott markering av korpset sitt jubileum. Hele bygda var på beina, og fikk oppleve en musikalsk jubileumsfest. Ordfører Sigmund Lier var først ute.

– Takk til korpset for den jobben dere har gjort både musikalsk, men også som et positivt treffpunkt i bygda. Jeg vil også takke foreldre, tanter, onkler og besteforeldre for den fantastiske dugnadsånden som er. Korpset spiller, og har spilt en viktig rolle i Førland-bygda i 50 år. Jeg er imponert, sa Lier som hadde med gave.

Dirigert av Lars Johannes «den 17.» Liknes serverte korpset med aspiranter hele sju nummer. Som sagt med stor spennvidde og til stor applaus.

Flere andre av Tysvær sine korps sto på gjestelisten, og fikk sine minutter i den nesten tre timer langs festkonserten. For på Førland kan de det med å feire.

Mer om jubileumskonserten i papiravisen på torsdag

Kjøp avisa her