Travel natt

2. april 2017 kl. 11:04

Politilogg for Sør Vest politidistrikt – Haugesund OPS

Kl. 2054 Sauer skadet, Sandeid

Flere sauer skadet av løs hund i Sandeid. Hundeeier avhørt. Anmeldt for brudd på dyrevelferdsloven.

Kl. 2215 Bortvisning, Kopervik

Vanskelige gjester på utested i Kopervik. Var uønsket på stedet av betjeningen.

2 berusede menn på 23 og 47 år bortvist fra stedet.

Kl. 2333 Fartskontroll, Haugesund

UP avholdt lørdag kveld fartskontroll på Kvala i Haugesund. 2 førere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 69 km/t i 50 sone.

Kl. 0003 Festbråk, Haugesund

Høy musikk fra et telt i en bakgård i Haugesund sentrum. Skulle være for et fåtall inviterte. Kom mange flere. Festen avsluttet av politiet.

Kl. 0009 Høy musikk, Torvastad

Fest og høy musikk fra privat adresse på Torvastad. Plagsomt for naboer.

Festen avsluttet av politiet

Kl. 0013 Bruk av narkotika

Narkotikahund markerte på en 30 år gammel mann i Haugesund. Erkjente å ha brukt narkotika. Anmeldt. Avhørt og dimittert.

Kl. 0045 Høy musikk, Haugesund

Fest og høy musikk fra privat adresse i Haugesund. Plagsomt for naboer.

Festen avsluttet av politiet

Kl. 0054 Ordensforstyrrelse, Haugesund sentrum

Flere personer innblandet i slagsmål i Haugesund sentrum. 2 personer har slått til flere andre. Ingen alvorlig skadet. Den ene mistenkte var mindreårig og ble avhørt på politistasjonen. Hentet av verge. Den andre mistenkte van en 18 år gammel mann. Innsatt i varetekt. Begge beruset.

Kl. 0055 Slagsmål, Bømlo

Melding til politiet om at flere ungdommer var innblandet i slagsmål på Urrangsvåg, hvor en skulle være slått med balltre. Fest på stedet. 4 personer som ikke var invitert hadde oppsøkt festen og laget bråk. Viste seg at balltre ikke var brukt til å slå med, men til å true med. Gjerningspersonene hadde forlatt stedet før politiet kom. En person (20) slått i ansiktet. Ikke alvorlig skadet. Sak opprettet. Mistenkte kan forvente at politiet tar kontakt.

Kl. 0104 Skulder ute av ledd, Kopervik

Beruset mann i 60 årene tatt hånd om av politiet. Hadde fått skulderen ut av ledd. Ukjent på hvilken måte. Overlatt til helsevesenet.

Kl. 0110 Beruset mindreårig, Sauda

Politipatrulje i Sauda kom over en beruset mindreårig gutt i Sauda sentrum. Kjørt hjem til foresatte.

Kl. 0118 Falsk ID, Haugesund

19 år gammel kvinne forsøkte å bruke falsk ID kort for å komme inn på utested i Haugesund. Var i besittelse av 3 forskjellige ID kort som ikke tilhørte henne. Anmeldt.

Kl. 0130 Bruk av narkotika, Haugesund

Narkotikahund markerte på en 23 år gammel mann i Haugesund. Erkjente å ha brukt narkotika. Anmeldt. Avhørt og dimittert.

Kl. 0156 Kroppskrenking, Haugesund

Beruset mann i 20 årene i klammeri med vakter på utested. Slo til 2 vakter før de fikk kontroll på han. Ikke alvorlig skadet. Ble pågrepet av politiet. Overlatt til helsevesenet pga helsetilstand.

Anmeldt.