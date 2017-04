– Fikk raskt kontroll over dramatisk situasjon

Politiet fikk like før klokken 11.00 i dag melding om at en elev ved Frakkagjerd Ungdomsskole hadde truet med en øks. Etter kort tid fikk politiet kontroll over situasjonen.

5. april 2017 kl. 11:45 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Vi fikk melding om en elev som truet med en øks og rykket ut med alt mannskap. Eleven var blitt sperret inne i et rom og vi fikk etter hvert kontroll over situasjonen. Like etter 11.30 avsluttet vi operasjonen og ingen er skadet, sier operasjonsleder Oddvar Olsen ved Sør-Vest politidistrikt.

Her er en pressemelding sendt ut kl. 11.43:

Like før kl 11 i dag, onsdag 5. april, fikk politiet melding om at en elev ved Frakkagjerd ungdomsskole hadde forskanset seg med en knivlignende gjenstand inne på et rom i bygget. Gutten var da alene i rommet. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på eleven.

Tysvær kommune og kriseteam ble varslet. Ingen kom fysisk til skade som følge av hendelsen.

Frakkagjerd ungdomsskole har i underkant av 400 elever og cirka 50 ansatte.