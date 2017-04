– Dette er steingalt!

– Eg får lyst til å rive av meg håret! – Eg har denne saka langt oppe i halsen! – Dette er steingalt! Politikarane raser over at kommunen må betale dyrt for Norconsult sin tabbe i Skjoldastraumen.

6. april 2017 kl. 00:42 av Mona Terjesen

Det er Straum-Gaupås-krysset det er snakk om. Tysdag løyva kommunestyret 625.000 kroner ekstra – for å gjere nødvendige tiltak på fylkesveg 515 ved Straum-Gaupås, slik at krysset blir trafikksikkert og godkjent. Det til tross for at feilen ligg hos konsulentfirmaet Norconsult, påpeiker politikarane.

– Dette kjennest veldig urettferdig. Men samtidig må nokon ta ansvar, og det gjer me no, kommenterte ordførar Sigmund Lier.

Vanskeleg sak

– Dette har vore ei svært utfordrande sak. Det er trist at dei ikkje klarte å treffe med plasseringa av krysset på første forsøk, og at konsulentfirmaet ikkje har innrømt feil. Og i dette tilfellet har heller ikkje Vegvesenet vore løysningsorienterte. Hadde dei berre gått med på å sette ned fartsgrensa så kunne alt dette vore løyst, uttalte teknisk sjef i kommunen, Bjørn Bruaset under kommunestyremøtet tysdag kveld.

