Første hjemmekamp

6. april 2017 kl. 10:18 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Vu kjører nesten identisk tropp. Bernt Olav Nådland kommer inn for Håvard Skartveit. Oddbjørn Halvorsen er friskmeldtog trente med juniorlaget i går, etter han har slitt med ankelen siden kampen mot Ålgård, forteller trener Håkon André Waage.

Han tar ikke lett på Vard-rekruttene.

– Vard 2 imponerte mot Riska i sesongåpningen, slik at det er en helt åpen kamp. De kommer nok også med et sterkere lag i dag enn hva de gjorde i serieåpningen, slik at gutta får en tøff oppgave med å sanke nye tre poeng.

Sist lagene møttes i seriespill tapte Skjold 0-3 hjemme og 0-4 borte…

Skjold – Vard

4. div. avd. 2

Grinde Kunstgras klokken 18.00

Skjold:

1 Bernt Olav Nådland

2 Jonas Staurland

4 Vebjørn S. Rullestad

5 Halvor Hansen

6 Morten Bådsvik

8 Sander Hettervik

9 Christian Askeland

10 Berge Ohm

11 Tollak Emil Gismarvik

12 Håkon Bådsvik

15 Håvard Hovland

16 Hilberg Nemeth

17 Daniel Aarås

18 Oddbjørn Skogøy Halvorsen

19 Sondre Bådsvik

24 Tor Andre Eskevik

87 Roald Berge

88 Vegard Steinsland

Denne runden:

Skjold – Vard Haugesund 2 ›

06.04.2017 18:00 – Grinde kunstgras

Djerv 1919 – Austrått ›

06.04.2017 19:00 – Djervbanen

Nærbø – Varhaug ›

07.04.2017 19:00 – Loen 1

Avaldsnes – Ålgård ›

07.04.2017 19:00 – Avaldsnes 3

Riska – Vardeneset ›

08.04.2017 14:00 – Riska stadion

Frøyland – Åkra ›

08.04.2017 15:00 – Frøyland kunstgress

Kopervik – Vaulen ›

08.04.2017 15:00 – Åsebøen stadion

Kjøp avisa her