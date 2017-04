Ny knallsterk Skjold-seier

6. april 2017 kl. 21:02 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 5 Skjold 3 (2)

Vard 2 0 (0)

4. div. avd. 2

Grinde kunstgress

1-0 Vegard Steinsland (34)

2-0 Berge Ohm (43)

3-0 Sander Hettervik (61)

Dommer: Johan Veland Kjellesvik, Haugar

Tilskuere: 40

– Det var utrolig herlig å få satt den i mål. Vi hadde et par kjempesjanser som vi ikke fikk inn, men til slutt kom målet. Daniel Aarås slo et glimrende innlegg og det var bare for meg å sette den i mål, sier Vegard Steinsland om den viktige 1-0-scoringen.

Dermed har spissen scoret to mål på to kamper, noe han er svært fornøyd med.

– Det var litt snakk om hvem som skulle score for oss før seriestarten. Nå har jeg to etter to kamper. Det liker jeg. At vi igjen spiller en meget god kamp liker jeg også, smilte Steinsland, som hinket av banen med det han selv kalte en «ankelhøne»…

Lag med stor L

Trener Håkon André Waage var selvsagt svært godt fornøyd med 3-0 og tre nye poeng.

Det var litt slapt de første 20, men der fra og inn var det vi som styrte det. De hadde et par skudd som Håkon (Bådsvik) tok seg av. ellers var det vi som skapte det som var.

– Hva gleder deg mest etter to seiere på to kamper?

– At vi står fram som et lag. I dag var det ingen svake punkt. Alle jobbet for at vi skule vinne, og da er det godt når vi får uttelling.

– Seks poeng. En kommentar til det?

– Akkurat det vi hadde håpet på, men som vi visste vi måtte jobbe hardt for å få.

Frekkis

Berge Ohm sørget for at Skjold også denne gangen gikk til pause med 2-0. Ohm var tidvis veldig god, og har som Steinsland to mål på de to første kampene. Sander Hettervik, som har slitt mer i vinter var i nærheten av gammel storhet i dag. 3-0 målet kom på en frekkis da Skjold fikk frispark og Vard jobbet med å få satt opp en mur.

– Det var vått, mye vann på banen og tungt utpå der. Vi jobbet og slet i 90 minutter. Fullt fortjent seier og spesielt herlig at det er mot Vard. Har et par klassekamerater på det laget, gliser Jonas Staurland som denne gangen var banens beste.

Spillebørs kommer i papiravisen etter påske.