Stemningsfullt og musikalsk

Solfrid Molland leverte virkelig på hjemmebane i Førre kirken. Det var så vakkert og musikalsk at både en tåre og to måtte til.

6. april 2017 kl. 22:01 av Brit Iren Meland

Konsert Terningkast 6 Solfrid Molland

Førre kirke

Med: Hayden Powell, Mats Eilertsen, Torbjørn Økland og Tuva Sunniva Thomassen Bolstad.

Fullt hus

Sanger fra platen «Forvandling»

På vei ut av kirken etterpå stod godordene i kø.

– Det var så vakkert at det måtte noen tårer til.

– Dette var veldig flott.

– Det var så bra at jeg hadde ikke lyst til å gå hjem.

– Helt fantastisk. Tusen takk.

– Så vellykket, kjekt fantastisk og rett og slett en stor opplevelse.

Nært

Solfrid Molland og hennes musikanter leverte fra øverste hylle og var innom både lokalhistorie og mer fjern historie i sin 90 minutter lange konsert. Musikalsk ble det en stor opplevelse. Platen «Forvandling» var grunnlaget for konserten. Med et stjernelag av musikere med Hayden Powell på trompet, Mats Eilertsen på kontrabass og Torbjørn Økland på gitar måtte det bare bli fullklaff. Gjest var førrebuen Tuva Sunniva Thomassen Bolstad på hardingfele.

Et av høydepunktene var selvsagt sangen «Min katedral» som er en hyllest til nettopp kirken i Førre.

det var fullt hus, og altså en meget god stemning både under og etter konserten.

Kjøp avisa her