11. plass i Tour ta Malta

11. april 2017 kl. 12:54 av av Alf-Einar Kvalavåg

Vi har mottatt følgende reisebrev fra teamet rundt tysværbuen, etter de siste to etappene:

Tredje etappe fikk laget av gårde i brudd fra start, et 3-mannsbrudd med Henrik Forland fra vårt lag. Vi andre jobbet hardt i feltet for å dekke alle som ville opp. Etter hvert var luken blitt stor nok og dagens brudd ble etablert. Magne Aarsteinsen kom inn med hovedfeltet og klatret en plass i sammenlagt, Henrik var nå oppe på 2. plass sammenlagt, og seiret på etappen.

Den siste etappe var preget av kraftig vind og mulighet for regn, laget hadde blitt enig om å angripe ledertrøyen. Først sender vi ut en mann direkte fra start, så går Magne kontra og får med seg en fra Italia. Runden etterpå går Torstein med en lokal Malta-rytter, Magne sitter fortsatt i brudd. Laget jobber hardt for at ingen skal få komme seg av gårde uten oss, Henrik har fått beskjed om å sitte rolig å vente til de andre favorittene går. Thomas får det tungt i motbakkene, han gir beskjed til Henrik at han må komme seg frem og ta ansvar selv. Like etter går Will! Henrik svarer og et nytt brudd blir etablert, Magne er tilbake i feltet og jobber febrilsk for å dekke opp under angrepene. Han er eneste igjen i laget i feltet, Thomas og Torstein er av. I bruddet støter Will seg fra resten og kjører solo med 3 runder igjen, han vinner med 1:20 ned til Henrik. Henrik tar tredjeplassen og andreplass sammenlagt, Magne angriper i bakken og får luke til resten av hovedfeltet, kommer inn til en fin 8.plass og har gjort en god jobb for laget.

Laget tar tre medaljer, gull, sølv og bronse. I tillegg får vi en mann på 2. plass i sammendraget. Laget er fornøyd med innsatsen men neste år tar vi trøyen!

Kort oppsummert har laget kjørt inn:

2.plass første etappe (Thomas Strand)

7.plass andre etappe (Magne Aarsteinsen)

1.plass tredje etappe (Henrik Forland)

3.plass fjerde etappe (Henrik Forland)

8.plass fjerde etappe (Magne Aarsteinsen)