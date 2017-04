Det var ingen tvil om at bilarrangementet på premieren til «Fast & Furious 8» med utstilling av biler frå fleire lokale bilfirma slo godt an

God kinopåske

I påsken var det tydeligvis tid for en film og to på kino. Også i Aksdal

19. april 2017 kl. 09:32 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Vi har en øke på 38 prosent sammenlignet med påsken i fjor. Det var særleg «Fast & Furious 8» og «Baby Boss» som slo an. Totalt var det 1269 besøkende i påsken. Tysvær kino ligger nå hele 16 prosent foran fjorårets totale kinobesøk. 2016 blei ansett som det beste kinoåret helt tilbake til tidlig på 80-tallet, så det er en flott start også på kinoåret 2017. Med ei tredobling av kinobesøk siden 2010 har Tysvær kino nå behov for fleire saler, for å kunne ytterligere øke tilbod og besøk, sier kinosjef Øystein Simonsen-

Om det blir 9. året på rad med besøksrekord er enda litt tidleg å spå, men kinosjefen lover mange spennende og gode filmer utover i året.

– Det er foreksempel: «Guardians of Galaxy 2», «Alien:Covenant», «Pirates of the Caribbean: Salzar`s Revenge”, “Baywatch”, “Wonderwoman”, “The Mummy”, “Grusomme meg 2”, “Biler 3”, “IT”, “Askeladden: I Dovregubbens hall”, “Blade runner 2049”, «Snømannen» og den «12 mann», sier Simonsen.