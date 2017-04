Fullt fitness-fokus

Mange kjenner Petter Sørensen frå fotballbanen, men no har den tidlegare Skjold-spelaren skifta beite, og satsar for fult på fitness.

20. april 2017 kl. 00:34 av Mona Terjesen

30-åringen har alltid likt å trene styrke, men som fotballspelar kunne han berre drive med lett styrketrening. Etter at han la opp for 4-5 år sidan, blei det derimot både meir tid og større moglegheit til å dyrke lidenskapen.

– Ja, etter at eg slutta med fotballen har styrketreninga opptatt mykje av fritida mi. Derfor er det også veldig spennande og kjekt å ta skrittet vidare og delta i konkurransar. Då får eg sjå korleis eg kan forme kroppen min – og komme i best mogleg form. Det er givande å kunne sette seg konkrete mål og jobbe mot desse, fortel Petter.

les heile saka i papiravisa

Kjøp avisa her