Kartlegg frivilligheita

20. april 2017 kl. 00:32 av Ingvild Rørtveit Myklebust

– Kommunar blir anbefalt av KS å lage ein strategi for samarbeidet med frivillig sektor, og det er vedtatt at også Tysvær kommune skal gå i gang med dette i 2017. Det er viktig at kommunen legg til rette for at flest mogleg skal ha høve til å delta i frivillige aktivitetar i sitt nærmiljø, og at frivillig sektor veks og trivst i Tysvær. Ein del av dette planarbeidet er ei kartlegging av det frivillige arbeidet i kommunen slik det er i dag, forklarer folkehelsekoordinator i Tysvær kommune, Ann-Kristin Berge Dahle.

