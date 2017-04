Willy Smedsvig blir dyttet på sjøen av Lothepus for å teste ut Wee-gruppen sine leidere. Erlend Bjelland i spissen for filmteamet. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Lothepus «kastet» mann på sjøen

20. april 2017 kl. 10:24 av av Alf-Einar Kvalavåg

Men for Willy Smedsvig ble det en kald opplevelse.

– Kjekt å være med på slikt som dette. De har produkter jeg kan stå inne for, sier Lothepus, som i disse dager spiller inn reklamefilmer i Tysvær.Det ble både vått og kaldt da Willy Smedsvik ble kastet på sjøen av selveste Lothepus under ettermiddagens innspilling. Men skal en teste leidere i sjøen var det ingen vei utenom.

– Kaldt, mente Smedsvig.

– Kjekt, mente Lothepus.

Alt ble festet til film av Erlend Bjelland og hans filmteam. Om ikke lenge er filmsnuttene å se.

Fornøyd

Alle virket fornøyde etter en lang og kald filmdag langs Førresfjorden.

– dette har vært en helt grei jobb å være med på. Jeg ble kjent med Åge (Wee) og de når jeg handlet en del utstyr i firmaet deres. Det ble etter hvert til en reklameavtale, som vi nå er i ferd med å fullføre. Jeg og hunden min har hatt det fint her, smiler Lothepus, før han skulle dytte Smedsvig på sjøen.

Og i fem plussgrader var det selvsagt den store snakkisen.

– Regner med at det er et saftig honorar for denne jobben, smiler Smedsvig etter filmopptak.

Mer om både Lothepus, filmopptak og filmskaper Erlend Bjelland i papiravisa neste uke.