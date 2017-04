To tap i 6. divisjon

21. april 2017 kl. 09:11 av av Alf-Einar Kvalavåg

Falkeid-Rubbestadneset 1-2 (1-2)

Troppene

Terningkast 4

0-1 Rubbestadneset etter 3 min, skudd som traff motspiller skiftet retning og i mål.

1-1 Sander Susort 13 min. Lang ball dabbet over forsvaret og Sander alene mot mål.

1-2 18 min hands og straffe til Rubbestadneset

Rubbestadneset best i første omgang, og i starten av andre, men Falkeid presset på slutten og hadde to skudd i stolpen og ett i tverleggeren.

Nedstrand – Karmsund 0-3 (0-1)

Nedstrand stadion

Nedstrand godt med i starten av kampen. Blir felt av et dårlig tilbakespill like før pause.

I andre omgang blir det mot slutten tydeligere at Karmsund er hakket bedre. I situasjoner hvor det er nesten for hjemmelaget, er gjestene svært så effektive og scorer to mål det siste kvarteret. Nedstrand står uten scoring så langt i årets serie, men har ny sjanse mot Vedavåg allerede på mandag.