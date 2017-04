Vel «Blest» av Tysvær kommune

21. april 2017 kl. 10:29 av av Alf-Einar Kvalavåg

Tysvær Bygdeblad ble invitert til å anmelde konserten til plateaktuelle BLEST, noe som kommer i avisen neste torsdag. Rundt oss i kulturhuset satt godt over 300 ansatte i kommunen og flirte og lo av standupkomiker Hans Morten Hansen. Han var, etter en obligatorisk tostemt skrytetale av ordfører og rådmann, første innslag for kvelden.

Og for de som ikke hadde hørt han før tydelig et svært godt valg. Han harselerte i kjent stil om det meste, men mest om seg selv. Spesielt traff han godt da han vitset om henting i barnehagen, og sine to prøverørsbarn. Det er lenge siden vi har hørt så høy latter i storsalen i Tysværtunet.

BLEST

Likevel var det bandet blest med Paul Hansen i spissen de fleste var kommet for å høre. En del hadde kjøpt med seg en liten flaske vin og gled godt ned i stolen og bare nøt den halvannen time lange konserten. De stilte med fullt band, god lyd og det meste, og det beste fra sin relativt korte karriere. Bandet er Paul Hansen, Torbjørn Økland, Carl Øyvind Apeland, Marie Klåpbakken, Halvor Lillesund og Tore Jamne. Kvalitet og god stemning går ofte hånd i hånd, slik også i Tysværtunet.

Så får det være slik da at dette var et lukket arrangement for omtrent 500. Samtidig kan det være en oppfordring om at både standup og band som BLEST gjerne må komme tilbake til Tysvær. Jeg kan ikke huske lignende respons som etter at bandet hadde sunget «Komme aldri tilbake». Folk var på beina og serverte stående applaus før Hansen hadde fått plugget ut gitaren. Det ble to ekstranummer av det, men det spørs om ikke tysværbuen krever mer enn det.

