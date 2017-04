Stor fotballkveld

27. april 2017 kl. 12:20 av av Alf-Einar Kvalavåg

Vi er sulten på tre poeng etter 2 uavgjorte og 1 tap så langt. Nå er vi stålklare for å dra hjem med tre poeng fra Etne. Det har vært en tøff start mot to av puljefavorittene Hemmingstad og Haugar, og i dag skal vi spille bortekamp mot Etne. Det er et Etne-lag som også har startet poengfangsten dårlig, men jeg er sikker på at deres poengfangst ikke gjenspeiler kvaliteten i laget. Respekten er der, men vi er et bedre lag, så får vi håpe gutta klarer å få det ut, sier trener Dag Frode Tønnesen.

– Hvordan ser troppen ut?

– Litt småsykdom og småskader er det. Fra de siste kampene mangler vi Kjetil Bjørkheim, Thomas Mæland og Håkon Mannsåker. Gledelig er det at Sigbjørn Tysvær er med oss igjen, med sin arbeidsinnsats og duellkraft får vi en ekstra dimensjon inn i troppen. Vi er meget fornøyde med at han vil være med oss fremover, sier Tønnesen.

I går kveld spilte Stegaberg 2 sin første kamp for sesongen. Avaldsnes 2 ble for sterke og vant 5-1. Målscorer for Stega 2 var Øysten Jansen.

Etne – Stegaberg

Etne stadion kl. 19.00

5. div. avd. 4

Stegaberg:

Dag Frode Tønnesen

Torbjørn Steinsland

Petter Lønning

Espen Tørresdal

Stein Erik Kvamen

Rune Lindanger

Kenneth Kristiansen

Ørjan Hagland

Thomas Stølsvik

Alfred Bringedal

Øyvind Stakland

Christoffer Kydland

Morten Mæland

Glenn Fjellet

Jan Reidar Tjøsvold

Sigbjørn Tysvær

Nedstrand – Ferkingstad

Nedstrand stadion

6. div. avd. 4

Kampstart 19.00

Nedstrand

Svein Tore Kleiberg, Kristján Þverdal , Audun Tendeland, Eivind Espevik, Roy Marius Helgeland, Kåre Østebøvik Eide, Mikal Aarekol Aksland, William Aksland, Jonas Helle, Tjærand Matias Eide Milje, Sven Inge Dalva Lie, Benjamin Fitjar, Espen Hundsnes, Tord Topnes, Tadas Vencas, Rikard Aksland.

Skjold – Varhaug

Grinde stadion kampstart 19.00

4. div. avd. 2

Skjold:

2 Jonas Staurland

4 Vebjørn Søndenå Rullestad KAPTEIN

5 Halvor Hansen

6 Morten Bådsvik

7 Aleksander Gundersen

8 Sander Hettervik

9 Christian Askeland

11 Tollak Emil Grinde Gismarvik

12 Håkon Bådsvik

15 Håvard Vihovde Hovland

16 Hilberg Andreas Ramstad Nemeth

17 Daniel Aarås

18 Oddbjørn Skogøy Halvorsen

19 Sondre Bådsvik

24 Tor Andre Eskevik

26 Elias Jøssang Kerchaoui

87 Roald Berge

88 Vegard Tryti Steinsland

Falkeid – Trott 2

6. div. avd. 4

Troppene gras

1 Øystein Odland KAPTEIN

2 Johan Tysvær

3 Geir Espevik

4 Knut Austerheim

5 Fredrik Kallekodt Svendsen

7 Sindre Bakken

8 Christoffer Rasmussen

9 Sander Susort

13 Kristian Lindanger

14 Stian Knutsen

15 Stian Kallekodt

20 Bertin Grinde Gismarvik

21 Kristian Lie Alvestad

25 Johan Markus Håland

26 Fredrik Sunde Olaussen

27 Kevin Ray Mondia Nordgård

30 Jonas Mokleiv

– Vi går for tre poeng som vil være viktig for å få den gode starten på sesongen som vi ønsker. Tøff motstander, men fortsette vi med den gode innsatsen, og viljen, vi har hatt i tidligere kamper, kan vi stikke av med seieren i kveld, sier kaptein Øystein Odland.

