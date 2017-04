Full kontroll i 90 minutter

Skjold var best i absolutt alt mot Varhaug og vant 6-0. Det kunne og burde blitt mer. Nok en gang var det god laginnsats og stå-på-vilje i 90 minutter. – Helt fortjent at vi vinner 6-0 og dette var en kamp vi hadde kontroll over fra start til slutt. Fryktelig dumt at dommeren drar opp et rødt kort. Det var ikke bra, sier kaptein Vebjørn Søndenå Rullestad.

28. april 2017 kl. 22:22 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 5 Skjold 6 (4)

Varhaug 0 (0)

Grinde stadion

4. div. avd. 2

1-0 Sander Hettervik (6)

2-0 Vegard Steinsland (13)

3-0 Vebjørn S. Rullestad (17)

4-0 Sander Hettervik (40)

5-0 Jonas Starland (69)

6-0 Sondre Bådsvik (90)

Dommar: Sverre Flatebø, Karmsund

Tilskuere: 50

Varhaug viste seg å være både ett og to nummer for små på grasbanen i Grinde. Fra Sander Hetterviks 1-0 scoring til Sondre Bådsvik 6-0-mål på overtid var det spill mot ett mål. Dermed ble det en ytterst tvilsom dommeravgjørelse like før slutt som ble snakkisen.

– Halvor (Hansen) skal skjerme ballen og motstanderen er mye lavere. Armen til Halvor treffer han, men det har ingenting med slag å gjøre. Linjemannen står like ved og sier ingenting. Plutselig ser vi dommeren stå der med et rødt kort. Slikt er bare trist sier kaptein Rullestad.

– Jeg har snakket med dommeren Sverre Flatebø og vi har helt forskjellige versjoner av det som skjedde. At en spiller skal få karantene for slikt hører ingen steder hjemme. Vi har varslet at vi protesterer på den avgjørelsen, sier trener Håkon André Waage.

Full kontroll

Skjold virket solide over hele banen og styrte spillet akkurat slik de ville. Flere av målene var av den enkle sorten, som som en sa i pausen, de skal inn de også.

– Når jeg og Vegard (Steinsland) står fram som lynkjappe forteller det en del om forsvaret deres. Vi fikk oss et par billige mål, men det var likevel mye bra spill. Så hadde vi noen glitrende angrep, hvor vi rotet bort ballen. Jeg bommet på to gigantsjanser, smiler banens bestemann Sander Hettervik.

– Sjelden vi har så full kontroll som i dag. Dette skal vi ære veldig fornøyde med. Vi ledet 4-0 til pause og ble enige om å vinne også 2. omgangen. Det gikk bra selv om det er litt forstyrrelser med alle byttene, sier Søndenå Rullestad.

– Mer mål

Trener Håkon André Waage var fornøyd med resultatet, men hadde ingen problem med å finne ting å sette fingeren på.

– Vi lar en rekke spillere komme inn å få vise seg i over en halvtime. Slett ikke alle som griper den sjansen og det er litt rart. Vi burde også ha scoret et par mål til, noe som kunne vært godt å ha med seg videre utover i sesongen. Men alt i alt, full kontroll og fult fortjent, sier Waage.

Mer om kampen og spillerbørs i papiravisa.

