GULL til Børge Aadland i World Masters Games

28. april 2017 kl. 12:35 av Tryggve Duun/NVF

Konkurransen ble innledet med et slurvete førsteforsøk i rykk på 115 kg som dommerne underkjente 3-0. I andre forsøk satt derimot vekten lett og Børge var allerede i ledelsen ettersom alle konkurrentene i 105 kg klassen var ferdige med sine løft. I tredje forsøk ble derfor vekten satt til 120 kg. Vekten gikk lett opp (selv om det ble godkjent 2-1 av de strenge dommerne).

Med en solid ledelse i rykk ble det også valgt en lav begynnervekt i støt for å sikre seieren. Første støtet på 157 kg gikk svært lett og nå ville Børge yppe seg med konkurrentene i +105. Andre løftet i støt på 164 kg gikk også like lett. I siste forsøk ble det valgt 170 kg som var mer enn vinneren av +105 løftet. Etter en tung vending var det dessverre en småsvimmel Børge som måtte slippe ned stangen før overstøtet, neste gang sitter nok denne vekten.

Alt i alt et bra resultat med tanke på 32 timer reise til New Zealand og 10 timers tidsforskjell. For øvrig var det bra publikumsoppmøte og virkelig god stemning under puljen til Børge (sannsynligvis på grunn av at puljen hadde svært mange fra USA og New Zealand), noe som gjorde det hele til en fin opplevelse for ham.

Kjøp avisa her