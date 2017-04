Nye perser i vektløfting

28. april 2017 kl. 09:37 av av Alf-Einar Kvalavåg

Tysvær VK hadde et seriestevne denne uken med sine beste jenter, fire fra TVK og ei fra Larvik AK. Dette var kun for senior, eller dem som ikke skulle delta på Junior NM i helga. – Samtlige perset og det var veldig kjekt med en ny debutant. TVK ønsker flere løftere og alle er velkommen. Vi er heldige og har veldig mange nå. Det er flott miljø der alle hjelper hverandre. Stevnet denne uken viser det, og setter malen for de som skal delta på Junior NM i helga, sier leder Dag Rønnevik.

Blant de som perset var Zekiye Nyland.

– Det er også veldig kjekt at Kamilla og Zekiye perset i rykk begge to. De er pr. i dag i en klasse for seg selv i klubben, sier Rønnevik, som har sendt oss denne resultatlisten:

