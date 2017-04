Utfordra politikarane til å rydde

I dag møtest kommunestyret for å gjere noko like viktig som å diskutere politikk; dei skal ut og plukke søppel.

28. april 2017 kl. 21:53 av Ingvild Myklebust og Mona Terjesen

NRK Rogaland har ein aksjon gåande, som heiter «Hele Rogaland rydder». Denne blei det nybakte ungdomsrådet i Tysvær engasjert av, og fann ut at dei ikkje berre ville ut og rydde sjølv – men utfordra like så godt også kommunestyret til å finne fram plasthanskar og søppelsekkar.

– Me synest det er veldig viktig at me ryddar etter oss ute i naturen, seier leiar i ungdomsrådet, Helene Håland.

Ordførar Sigmund Lier er einig, og tar imot utfordringa frå ungdommane med opne armar.

– Positivt initiativ og positiv invitasjon, seier han, og oppmodar andre i kommunen til å gjere det same.

