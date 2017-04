Rikard Aksland (bak ballen) var ein av to målscorar då Nedstrand møtte Ferkingstad i kveld.

Vel fortent heimesiger

Det mangla ikkje på sjansar for Nedstrand då dei møtte Ferkingstad heime på Theatre of farmers i kveld. Det enda vel fortent 2-1 til heimelaget, noko jubelbrøla i garderoben vitna om at dei var fornøgde med.