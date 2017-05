Ullvang til topps i Danmark

Padleren Lars Magne Ullvang sesongstartet med to seiere i K1 under Copenhagen Springregatta. Også i K4 ble det norsk suksess. Elise Erland klarte seg også bra i det internasjonale stevnet.

30. april 2017 kl. 21:40 av Lavrans Eikje

I dag var det klart for finalene under Copenhagen Springregatta, Lars Magne Ullvang startet dagen med finale på K1 1000m hvor det utviklet seg til en tett duell mot Morten Gravesen (Danmark), regjerende verdensmester (K1 1000m og K1 500m) Rene Poulsen (Danmark) og Daniel Salbu (Fana KK). Med 150 satte Lars Magne inn sluttspurten og tok igjen Gravesen og kastet båten over mållinjen, etter målfoto ble det klart at Lars Magne gikk av med seieren 6 hundredeler foran Gravesen, med Salbu på 3. plass og Poulsen på 4. plass.

På K2 1000m padlet Lars Magne med Hakeem Teland (Fana KK), også her ble det kamp mot danskene representert med Morten Gravesen og Casper Pretzmann hvor danskene denne gang gikk av med seieren, igjen måtte det målfoto til for å skille båtene.

I ettermiddag var det 500m finaler på programmet og Lars Magne fulgte opp innsatsen fra 1000m og på K1 500m ble det igjen en skikkelig duell mot Rene Poulsen, nok en gang måtte man ty til målfoto for å skille båtene også denne gang gikk det i Lars Magnes favør med en seiersmargin på 4 hundredeler.

Lars Magne avsluttet dagen med dagen med K4 500m sammen med Hakeem Teland (Fana KK), Magnus Ivarsen (Fana KK) og Mathias Svoren (Asker) hvor guttene gikk av med seieren, denne gang med en seiersmargin på 1 sekund.

Elise Erland padlet også flere sterke løp i dag i juniorklassen hvor hun satte klar ny personlig rekord på K1 500m og 5. plass på K2 1000m og 6. plass på K2 200m med henholdsvis Selma Conradi (Bærum KK) og Julianne Halvorsen (Njørd KK). En flott helg av Elise hvor hun fikk vist at hun har hevet nivået sitt betraktelig siden i fjor og at hun er klar for å kjempe om en plass på juniorlandslaget. Neste stevne for Elise er maraton i Silkeborg, Danmark kommende helg.

For Lars Magne sin del så befestet han posisjonen sin som Norges beste padler i helgen, om 2 uker skal landslaget kjøre flere tester i lagbåt for å bestemme hvem som skal representere Norge under World Cup i Szeged, Ungarn og Beograd, Serbia henholdsvis siste helgen i mai og første helgen i juni. Med helgens resultater er Lars Magne selvskreven på laget.

