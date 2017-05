Arbeid til alle er jobb nummer 1

1. mai 2017 kl. 15:28 av av Alf-Einar Kvalavåg

Dagens tale bar preg om behovet for ny Regjering hvor arbeid til alle må være dens viktigste jobb.

– Nå er 115.000 mennesker uten arbeid og 70.000 av disse er ungdom under 30 år, sier Liadal.

– Det å stå utenfor arbeidslivets fellesskap er alvorlig for den det gjelder men også for samfunnet, fortsatte Liadal i sin 1. mailtale i Rådhuset.

Over 100 mennesker møtte opp for å spise frokost sammen og høre politisk budskap.

– Arbeid til alle er mye mer enn et motto for Arbeiderpartiet, og vi er utålmodige etter å komme igang med å få hele folket ut i arbeid, avslutter Hege Liadal.