1-1 mot Vaulen

4. mai 2017 kl. 21:50 av av Alf-Einar Kvalavåg

Det var hjemmelaget som tok ledelsen ved Olav Hovstad etter 29 minutter. Mye bra Skjold-spill før det skjedde.

Etter 40 minutter kommer utligningen. Christian Askeland blir igjen i feltet etter to cornere, header på tvers til Vegard Steinsland som header i mål.

På Facebook skriver assistenttrener Tor Martin Hegrenes følgende om 1. omgangen:

– Skjold begynte best, og produserte noen brukbare sjanser. Deretter jevnet det seg ut. Vaulen tok ledelsen i sin beste periode, før Skjold overtok siste del igjen og fortjent utlignet.

2. omgang

Sjanser begge veier. Like før slutt fikk begge lag rødt kort. For Skjold Sondre Bådsvik.

Hegrenes oppsummerer slik:

Totalt sett et greit resultat i det som for Skjold sin del var et steg tilbake fra kampen mot Varhaug. Med litt høyere effektivitet hadde denne kampen blitt vunnet. Likevel: Nytt bortepoeng i Stavanger.

Andre resultat:

Djerv 1919 – Frøyland 2-3 (Are Søderlund)

Åkra – Riska 4-1

Austrått – Nærbø 1-2

Avaldsnes – Kopervik 0-5

Ålgård – Vardeneset (fredag)

Varhaug – Vard 2 (9. mai)

