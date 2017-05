Forbode å gjere opp eld

4. mai 2017 kl. 10:45 av Ingvild Rørtveit Myklebust

Det er nå forbode å gjere opp open eld eller behandle brannfarlege gjenstandar utandørs under omstende eller på ein slik måte at det kan føre til brann. Forbodet er gitt med bakgrunn i det fine vêret og ein lenger periode utan nedbør. Dette medfører stor fare for gras- og lyngbrann i heile kommunen, opplyser brannsjefen.

Karmøy har også innført forbod mot å gjere opp eld denne veka.

Dersom ein har spørsmål, kan ein kontakte brannvesenet på telefon 90 78 39 66.

Kjøp avisa her