Går for borteseier

4. mai 2017 kl. 10:39 av av Alf-Einar Kvalavåg

Vaulen – Skjold

4. div. avd. 2

Vaulenbanen klokken 19.00

Dommer:Kjetil Gaustad Solhaug, Viking

Skjold tropp:

1 Håvard Eiken Spartveit

2 Jonas Staurland

4 Vebjørn Søndenå Rullestad KAPTEIN

6 Petter Haraldseid

7 Aleksander Gundersen

8 Sander Hettervik

9 Christian Askeland

10 Berge Ohm

11 Tollak Emil Grinde Gismarvik

12 Håkon Bådsvik

14 Mats Tryti Steinsland

15 Håvard Vihovde Hovland

17 Daniel Aarås

18 Oddbjørn Skogøy Halvorsen

19 Sondre Bådsvik

26 Elias Jøssang Kerchaoui

87 Roald Berge

88 Vegard Tryti Steinsland

Kommentar før kampen fra trener Håkon André Waage:

Ny tøff bortekamp mot et bra Vaulen lag. Har enda ikke tapt i år.

Fysiske lag som er «tunge» på dødball er ikke vår favoritt. Samt at banen også er forholdsvis liten.

Men vi går for å gjøre en god figur så får vi se hva det måtte holde til. Forhåpentligvis kan vi få med oss et poeng.

Endringer i troppen skyldes skade på Tor Nadre Eskevik på tirsdags økten. Halvor Hansen har karantene og Morten Bådsvik er opptatt med jobb.