Haugar ble for sterke

Haugar 2 vant 2-0 over Nedstrand, onsdag kveld i Haugesund. Nå venter serielederen Kolnes på gjengen fra Nedstrand.

4. mai 2017 kl. 08:53 av av Alf-Einar Kvalavåg

Haugar 2 – Nedstrand 2-0 (1-0) Målscorer: Kai Kornbrekk Urrang (45 og 59)

Nedstrand fikk det som ventet tøft mot Haugar 2, som i fjor spilte i 5. divisjon og som har et godt lag også på papiret. I følge rapporter fra Haugesund var det et bortelag som hadde en del skadeproblemer å hanskes med, og som klarte å stå i mot det meste av presset fra de blåkledde.

Kai Kornbrekk Urrang ble dagens mann med sine to scoringer.

Neste mottsander er Kolnes som har åpnet svært godt denne sesongen. Denne uken var det Torvestad 2 som fikk svi. Det endte 9-0.

Andre resultat i 6. div. avd. 4

Trott 2 – Rubbestadnes 0-6

Sveio – Vard Haugesund 3 1-4

Vedavåg 2 – Moster 2-5

Karmsund -Falkeid 4-2

Ferkingstad – Tiger FK 1-5

