Petter Lønning løp og kjempet på hver eneste ball. Til slutt ble det for mye for Vats 94/Skjoldar. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

To mål på to minutter, og tre poeng

5. mai 2017 kl. 21:32 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 3 Stegaberg 2 (0)

Vats 94/Skjoldar 1 (0)

5. div. avd. 4

Frakkagjerd stadion

1-0 Christoffer Kydland (53)

2-0 Torbjørn Steinsland (55)

2-1 Morten Frøland (90)

Dommer: Anfinn Birkeland, Vard

Tilskuere: 75

Poeng Stegaberg:

Petter Lønning 3

Sigbjørn Tysvær 2

Torbjørn Steinsland 1

Stegaberg kunne og burde ledet med flere mål til pause, men udyktighet og litt uflaks i de siste trekkene hindret det. Petter Lønning var stadig en trussel mot gjestene sitt forsvar, og det var bare et tidsspørsmål før det gikk galt for dem. Men det tok tid.

– Vi var ikke effektive nok og fikk svi litt for det. Som sist mot Etne klarer vi ikke å punktere kamper, sier trener Dag Frode Tønnesen.

Mål…

Etter pause virket det som om hjemmelaget hadde et lite hakk til. Forsvaret til gjestene var ferdig mørnet og kaptein Christoffer Kydland fikk nokså enkelt spasere inn 1-0. Da var det spilt åtte minutter av 2. omgang. To minutter senere er duoen Lønning og Torbjørn Steinsland i aksjon. Steinsland fikk æren av å avslutte ein god kontring og sørget for 2-0.

– Det var utrolig deilig å få den ballen i mål. Vi lyktes ikke og det var vanskelig å få til noe skikkelig press på dem. Men vi jobbet knallhardt og i løpet av de to minuttene sikret vi poengene, sier Steinsland.

Etter scoringene døde kampen ut. Begge lag gjorde mange bytter og ballen var stadig ute av spill. Gjestene så egentlig ferdigspilte ut, men våknet plutselig til liv på overtid. Et par dårlige klareringer og noen farlige dødballer gjorde at tidligere Skjold-spiller Morten Frøland reduserte.

– Det var unødvendig av oss, men vi var merkelig tomme. heldigvis klarte vi å ri av stormen, men avslutningen var ikke bra. Vi spilte godkjent i 90 minutter, de hadde ikke sjanse, men vi lot dem komme inn og sette oss under press på overtid. med maks falsk kunne de ha røvet med seg poeng, sier trener Tønnesen.

Dagens mann 1 og dagens trøtteste: Petter Lønning. Et angrep alene og vel så det.

Dagens mann 2: Sigbjørn Tysvær. Knallhard kjemping og en duellvinner av høy klasse.

Dagens mest uheldige: Eirik Frøyland fikk endelig spille fra start. Det endte med strekk etter to minutter.

