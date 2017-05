Kjempet godt mot topplaget

8. mai 2017 kl. 21:29 av av Alf-Einar Kvalavåg

Gjestene tok ledelsen i 1. omgang i en periode hvor de hadde flere gode sjanser. De brant også en straffe. Utligningen kom ved Tom Asheim. Mot slutten var det gjestene som styrte og selv om hjemmelaget kjempet godt måtte de se Kolnes score det avgjørende 2-1-målet. Målscorere for gjestene var: Andreas Fredagsvik og Jøran Vinningland.

Rapportene fra Nedstrand sier at hjemmelaget spilte en god kamp mot et godt lag. Det lover bra.

Andre resultat:

Tiger vant 2-0 over Haugar 2 som fikk en mann utvist.

Torvastad 2 – Sveio 1-0

Kampen mellom Vard og Trott ble avlyst da Trott ikke kunne stille lag.