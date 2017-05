No kjem ulykkessesongen

Trass i fleire gode tiltak og fullt fokus, blir for mange menneske drept på vegane. Og no ventar den verste tida…

11. mai 2017 kl. 00:14 av Mona Terjesen

Førre veke inviterte Statens vegvesen media til kontaktmøte, for å fortelje om kva oppgåver og utfordringar som opptar dei – og Rogaland fylkeskommune mest for tida.

Avdelingsdirektør Astrid Eide opna med å ta for seg ulykkesstatistikken og dødstala på vegane. Foreløpig ser 2017 ut til å bli eit av dei betre åra, med «berre» fire drepne. Men det er så langt… dessverre er den verste tida nært føreståande.

– Sommaren er heilt klart den verste tida. Mange trur at vinteren med glatte vegar og uvêr syter for fleire dødsulykker, men det er altså ikkje tilfelle. Folk tråkker hardare på gassen når vegane er bare og sommaren er her, fortel ho.

