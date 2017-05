Ny smell i Storhall Karmøy

Den nye flotte fotballhallen på Karmøy har ikke vært noen lykkearena for Stegaberg. Heller ikke i kveld, selv om Torbjørn Steinsland sørget for 1-0 ledelse til pause. Det endte med et nytt tap. Denne gang 1-3 for Vedavåg.

11. mai 2017 kl. 20:54 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 3 Vedavåg 3 (0)

Stegaberg 1 (1)

5. div. avd. 4

Storhall Karmøy

0-1 Torbjørn Steinsland (30)

1-1 Mais Memic (76)

2-1 Mais Memic (78)

3-1 Aleksa Repanovic (87)

Dommer: Aleksander Skjold Vermundsen, Kopervik Stegaberg poeng:

3 poeng Sigbjørn Tysvær

2 poeng Øyvind Stakland

1 poeng Christoffer Kydland

– Vi eier den første omgangen. De ligger lavt og vi har mye ball. Etter ti minutter kjenner jeg at den ene leggen min ikke vil mer, og vi må gjøre det første byttet. Det skulle vise seg å bli kritisk for oss mot slutten av kampen. Vi hadde bare tre på benken i dag, og da var et tidlig bytte lite gunstig. Etter 30 minutter har vi et bra angrep som Torbjørn avslutter. Til pause var det fullt fortjent av vi ledet, sier trener Dag Frode Tønnesen.

Etter pause er ikkje Stegaberg på lenger. Trøtte bein og mål i mot blir rett og slett for mye.

– Vi holdt vel til det var spilt 65 minutter. Derfra og inn kunne vi ikke makte mer. Flere spilte med krampe og vi måtte bytte inn og ut på spillere. Vedavåg kjørte over oss og scoret tre mål. Vi kunne gått opp til 2-0 like før deres 1-1-scoring, men Petter Lønning misset alene med keeper. Fortjent at de vant, men vi må ta med oss en god 1. omgang, sier Tønnesen.

Vi følgte kampen LIVE. Her er det som ble rapportert fra Vedavågen:

En scoring av Torbjørn Steinsland er forskjellen på Vedavåg og Stegaberg etter 1. omgang. Kvarteret før slutt har hjemmelaget snudd kampen til 2-1 etter to mål av Mais Memic. Like før slutt har Aleksa Repanovic økt til 3-1.

Det begynte dramatisk for Stegaberg da spillende trener Dag Frode Tønnesen fikk seg en smell og måtte gi seg etter bare ti minutter. Thomas Stølsvik kom inn og har gjort sine saker bra som innbytter.

Etter 30 minutter spiller Glenn Fjellet Torbjørn Steinsland fri og bortelaget er i ledelsen. 0-1 står også til pause i Storhall Karmøy.

2. omgang

76 minutter. 1-1. Mais Memic er målscorer etter en god Vedavåg-periode.

78 minutter. 2-1. Samme målscorer og kampen har snudd.

87 minutter. 3-1. Aleksa Repanovic og da er det nok kjørt.

SLUTT

I kampen mellom Hemmingstad og Leirvik ble det 4-2.

I går spilte Vats 94/Skjoldar-Torvastad. Det endte 1-1