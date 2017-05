Opsøen perset i Bergen

14. mai 2017 kl. 20:45 av Hans Tore Stensen

INNSENDT: Med 519 utøvere fra 41 idrettsklubber ble det sterk konkurranse for Tysværjenta som har slitt med en skadet fot siste uka.

Likevel presterte hun å ta en 2. plass på 600 meter med tiden 1:53:10, som også er ny pers for 12-åringen.

Som eneste deltaker fra Stegaberg viser hun godt igjen på resultatlista med bl.a. 4. plass på 200 meter, 10. plass på 60 meter, 5. plass på 80 meter, 7. plass på ballkast, og 11. plass på kulestøt. På grunn av vond fot valgte hun å stå over noen øvelser som hekkeløp, høyde, og lengdehopp.

Nå skal foten få hvile litt, og så er det full fokus på Mailekene som arrangeres av Haugesund IL 27.-28. mai.

Hans Tore Stensen

Stegaberg IL Friidrett

