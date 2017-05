– En stor takk

18. mai 2017 kl. 10:05 - Lesarinnegg

Det viste seg at det ikke gav den effekten hun hadde ønsket, så hun avsluttet behandlingen i Bergen og ble overført til lokalsykehuset i Haugesund. Der var hun innlagt flere ganger, men helst ville hun være hjemme, og det fikk hun.

Da all behandling var avsluttet fikk hun bo hjemme, i Aksdal, helt til det siste. Og hjem kom det hjemmesykepleiere, først hjelpepleiere som stelte henne morgen og kveld. Deretter, da det ble behov for mer hjelp, kom hjemmesykepleiere fire ganger om dagen, og de kunne komme oftere om vi ønsket det. Pleierne som kom hjem til oss var helt spesielle! De behandlet mamma på en så verdig måte. De snakket med henne, og gjorde alt for at hun skulle ha det bra. Medisiner ble gitt, hun skulle ikke ha det vondt! De vasket og smurte henne, gredde til og med håret der hun lå i sengen.

Utstyr hun etterhvert trengte kom samme dag som det ble bestilt, og etter bruk ble de båret bort igjen.

Mamma døde sent søndag kveld, 7. mai.

Vi sitter igjen med en stor takk til de ansatte i Tysvær kommune for den fantastiske behandlingen mamma fikk. Takket være dere fikk hun en god og verdig avslutning på livet her.

Irene S. Lervåg og Lillian Nilsen, døtre