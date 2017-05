Lars og gjengen klar for Norgescup

19. mai 2017 kl. 11:40 av Lavrans Eikje

– Til helgen er det klart for Norges Cup åpning i padling ved Årungen i Ås kommune og Tysvær kano og kajakklubb stiller med 13 utøvere til start, skriver Lavrans Eikje i en pressemelding.

Han har sendt ut følgende:

I juniorklassen stiller TKKK med Elise Erland og Helene Garnaas. Elise har allerede padlet 2 stevner i Danmark tidligere i vår og er klar for å kjempe om topp 5 plasseringer til helgen og dermed være aktuell for juniorlandslaget til Nordisk mesterskap senere i sommer. For Helene er stevnet til helgen årets første stevne og Helene har som mål å kvalifisere seg til finalene under helgens løp.

I ungdomsklassen har TKKK 4 utøvere. Leander Helgesen, Karl Kristian Kyvik og Johannes Erland som alle er 15 år og yngst i klassen får med seg Sander Askeland som egentlig hører til i gutter 14 år klassen. Alle 4 har trent bra gjennom vinteren og flere av guttene sikter mot ungdomslandslaget til Nordisk mesterskap i sommer.

I gutter 14 år klassen skal nevnte Sander Askeland padle 1 løp, i tillegg stiller TKKK med Joackim Hetland, Nicolai Lønning, Marius Alne og Gudmund Staupe i alle løp. Disse guttene har i likhet med ungdommene trent godt gjennom vinteren og våren og er klare for å kjempe om både finaler og en plass på pallen.

I den yngste klassen stiller TKKK med Kesia Helgesen og Kjerand Helgesen i henholdsvis piker 12 år og gutter 12 år klassen, det blir spennende å se hva klubbens yngst utøvere kan oppnå under helgens løp hvor de møter jevnaldrede fra hele landet.

I seniorklassen padler Lars Magne Ullvang K1 1000m og K1 200m. For Lars Magne blir helgens stevne en viktig del av forberedelsene til World Cup 2 i Szeged, Ungarn og World Cup 3 i Beograd, Serbia de 2 påfølgende helgene. Lars Magne har gjennom sterke prestasjoner under Copenhagen Spring Regatta i slutten av april og under seniorlandslagets interne uttakningsløp befestet sin posisjon som Norges beste herrepadler. Under World Cupene er Lars Magne tatt ut til å padle K2 1000m og K1 500m. Prestasjonene under World Cupene vil bestemme hvilke mesterskap og båttyper Lars Magne skal padle senere i sesongen. Etter en liten pause på sensommeren og høsten i fjor er Lars Magne tilbake for fullt og klar for å kjempe om seieren i løpene han stiller i start til under Norges Cupen og under World Cupene vise at han har tatt nye steg mot verdenstoppen.

