Her er team tvilling på vei mot mål i København. Rundt 40.000 deltakere fra hele verden deltok i årets Copenhagen Marathon. Blant dem Christina Vedø, Lene Tysvær (på sykkelen), Anne Nagell Skogland og Ingunn Våge. Foto: Solbjørg Elise Vedø

Fullførte med stil i København

42 kilometer for aller første gang står det respekt av for gjengen i «Team tvilling» For kort tid siden kom de slitne men lykkelige i mål i Copenhagen Marathon.